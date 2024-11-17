Билеты на фестиваль Glastonbury-2025 разошлись за полчаса

Всего 35 минут потребовалось, чтобы продать все билеты на один из крупнейших музыкальных фестивалей в мире, проходящий в окрестностях британского города Гластонбери. Продажа началась сегодня, 17 ноября, в 9:00 по лондонскому времени, а в 9:35 билеты уже закончились. Покупателей не смутила даже высокая цена — £373,5 за билет плюс комиссия £5 за предварительное бронирование. По сравнению с Glastonbury-2024 цена на билет выросла на £18,5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Olivia Harris / Reuters Фото: Olivia Harris / Reuters

Организаторы фестиваля заявили: «Все билеты на Glastonbury-2025 проданы. Спасибо всем, кто купил билеты. Нам очень жаль тех, кто не смог этого сделать в это утро: спрос оказался гораздо выше, чем мы ожидали. Если кто-то откажется от своих билетов, мы запустим их в продажу весной 2025 года».

Фестиваль в Гластонбери проводится с 1970 года. В июне прошлого года на нем побывало 210 тыс. человек, которые смогли послушать таких исполнителей, как Coldplay, Дуа Липа, Red Hot Chili Peppers, Шанайя Твейн, Keane, Пи Джей Харви, Soft Play, Джеймс Блейк, Kasabian и др.

По предварительной информации, в следующем году в Гластонбери ожидаются такие исполнители, как Эд Ширан, Оливия Родриго, Стиви Уандер, Эминем, Дуа Липа и др.

Евгений Хвостик