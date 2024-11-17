В Сочи разыскивают 10 участников массовой драки возле автомойки

Сочинская полиция разыскивает десятерых подозреваемых в участии в массовой драке. Как сообщает пресс-служба УВД курорта, мужчин подозревают в совершении преступления по ст. 213 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Полиция разыскивает Микаела Аванесяна 1979 г.р., Армана Терзяна 1981 г.р., Галуста Кешишяна и Артюна Кюляна 1982 г. р., Араза и Арама Балагезянов 1983 и 1986 г. р. Также правоохранители ищут участников: Оганнисян (Григорян) 1988 г. р., Айказ Мисакян 1983 г. р., Илья Цалани 1988 г. р. и Малхаз Джомидава 1986 г. р.

Сотрудники полиции просят всех жителей, владеющих информацией о местонахождении подозреваемых, сообщить по телефонам: 8-928-457-41-82, 8-928-360-67-54. Конфиденциальность гарантируется.

Татьяна Ручкина