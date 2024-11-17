Госинспектора по маломерным судам в Нижнекамске обвиняют в получении взяток

В Татарстане предъявили обвинение бывшему старшему государственному инспектору по Центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС по республике. Мужчину обвиняют в получении взяток на сумму более 66 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Татарстана.

По версии следствия, в 2020–2023 годах бывший сотрудник регионального ГИМС получил взятки за проставление отметки об успешной сдаче экзамена на право управления маломерными судами без надлежащей проверки. СК установил 4 эпизода получения взяток.

Как отметили в пресс-службе СК, после возбуждения уголовного дела фигурант пытался скрыться. Его задержали в Ростовской области. По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники следствия продолжают устанавливать дополнительные эпизоды и все обстоятельства произошедшего.

Диана Соловьёва