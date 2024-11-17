В Челябинске задерживается строительство детского сада в Парковом

Подрядчик, строящий детсккий сад в микрорайоне «Парковый» Челябинска, задерживает срок окончания работ. Объект готов всего на 67%, сообщает временно исполняющий обязанности главы города Алексей Лошкин.

Открытие детского сада было запланировано на 31 декабря 2024 года. В настоящий момент ведутся фасадные и отделочные работы, благоустраиваются детские площадки.

«Потребовал от подрядчика максимально ускориться в устранении всех причин задержки. Жителей прошу набраться терпения. Стараемся открыть новый детский сад как можно раньше»,– прокомментировал Алексей Лошкин. По его словам, возникли вопросы, связанные «с третьими лицами», в связи с чем срок окончания работ продлевается. Конкретная дата открытия детского сада не обозначена.

Строительством занимается ООО «Специализированный застройщик "Высота"». Стоимость работ составляет почти 179 млн руб. Двухэтажный детский сад рассчитан на 140 мест. Он возводится в квартале, ограниченном улицами Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля.