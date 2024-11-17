52% жителей Казани постоянно пользуются бонусными картами магазинов

По результатам опроса сервиса SuperJob, в Казани около 52% местных жителей постоянно пользуются бонусными картами продовольственных магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Каждый третий казанец иногда использует бонусные карты. 16% опрошенных заявили, что никогда не пользуются скидочными картами.

По мнению 40% жителей Казани, использующих бонусные карты, участие в акциях и скидках в магазинах помогает сэкономить до 500 руб. в месяц. 16% респондентов считают, что скидочные карты позволяют сохранить от 500 до 1 тыс. руб. в месяц, еще 17% заявляют об экономии до 3 тыс. руб.

Бонусными программами чаще пользуются женщины, но сумма экономии больше выходит у мужчин. 47% молодых людей до 34 лет участвуют в программах лояльности магазинов. Среди казанцев старше 45 лет 59% используют бонусные карты — таким образом, люди старшего поколения чаще участвуют в программах лояльности, чем молодежь.

Скидочными картами чаще пользуются опрошенные с доходом до 50 тыс. руб., но экономят меньше денег почти в 1,5 раза.

Диана Соловьёва