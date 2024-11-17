В 2024 году в Татарстане провели более 20,5 тыс. исследований питьевой воды

За 9 месяцев 2024 года в Татарстане провели более 20,5 тыс. исследований показателей качества и безопасности питьевой воды. В прошлом году за аналогичный период осуществили около 19,1 тыс. исследований. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

Из общего числа исследований 170 не соответствовали гигиеническим нормативам (около 0,8 %). Из них 158 — по санитарно-химическим и 12 — по микробиологическим показателям. За 9 месяцев прошлого года требования качества и безопасности питьевой воды не прошли 219 исследований (1,1 %).

По предписаниям Роспотребнадзора Татарстана провели промывку и дезинфекцию систем водоснабжения. В отношении 43 ресурсоснабжающих организаций выдали 58 предостережений о недопустимости нарушений.

Диана Соловьёва