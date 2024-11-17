16 ноября в Казани столкнулись автомобили, и машина сбила электросамокатчика

В Казани 16 ноября поступило 176 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Из них в 2 ДТП были пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

В одном из ДТП столкнулись два автомобиля при перестроении. В результате второго инцидента водитель машины, не убедившись в безопасности маневра, сбил электросамокатчика.

В Казани задержали 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще у 5 водителей не было прав. В отделы полиции доставили 6 участников дорожного движения по подозрению в совершении преступлений.

Диана Соловьёва