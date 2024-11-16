Инвестиции в основной капитал Чувашии в 2024 году вырастут до 131 млрд руб.

Объем инвестиций в основной капитал Чувашии в 2024 году, по прогнозу, составит 131 млрд рублей, что на 7,6 млрд больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство экономического развития республики.

В 2023 году вложения в основной капитал составили 123,4 млрд руб. Прогнозируемый рост на 6% связан, в том числе, с развитием обрабатывающих отраслей, таких как машиностроение, электротехническая и химическая промышленность.

По данным Министерства промышленности и энергетики Чувашии, за восемь месяцев 2024 года индекс промышленного производства вырос на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В обрабатывающих отраслях этот показатель достиг 119,6%. По итогам года прогнозируется рост индекса промышленного производства до 117–120%.

Основными факторами роста обрабатывающих отраслей стали машиностроение и электротехническая промышленность.

Также стало известно, что в 2025 году доходы бюджета Чувашской Республики на начальном этапе превысят 100 млрд рублей, в том числе за счет федеральных трансфертов в размере 20,8 млрд рублей.

Анар Зейналов