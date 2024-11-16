Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбуржье завершили расследование дела о мошенничестве экс-директором школы

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора образовательного учреждения Новосергиевского района. Ей инкриминировано совершение преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) (3 эпизода). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, в летний период в 2015 и 2016 годах директор школы «фиктивно трудоустроила близкого родственника в качестве работника школы без фактического исполнения последним трудовых обязанностей по указанной должности». Она издавала приказы и оформляла иные документы, на основании которых ему начислялись деньги в счет зарплаты.

В декабре 2022 года обвиняемая издала приказ, «устанавливающий ей выплату стимулирующего характера по замещаемой должности». Он послужил основанием для начислений ей денег в виде премии, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

Руфия Кутляева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...