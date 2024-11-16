В Оренбуржье завершили расследование дела о мошенничестве экс-директором школы

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора образовательного учреждения Новосергиевского района. Ей инкриминировано совершение преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) (3 эпизода). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

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По версии следствия, в летний период в 2015 и 2016 годах директор школы «фиктивно трудоустроила близкого родственника в качестве работника школы без фактического исполнения последним трудовых обязанностей по указанной должности». Она издавала приказы и оформляла иные документы, на основании которых ему начислялись деньги в счет зарплаты.

В декабре 2022 года обвиняемая издала приказ, «устанавливающий ей выплату стимулирующего характера по замещаемой должности». Он послужил основанием для начислений ей денег в виде премии, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

Руфия Кутляева