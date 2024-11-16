В Челябинске возбуждено уголовное дело по ДТП с четырьмя автомобилями

В следственном управлении УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело после смертельного столкновения четырех автомобилей. Кроме того, избирается мера пресечения водителю, который обвиняется в совершении указанного ДТП, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по региону.

Авария произошла вечером 15 ноября на Свердловском проспекте. По предварительным данным, водитель Chery Tiggo, управляя им в состоянии опьянения, не снизил вовремя скорость и врезался в стоящие впереди три автомобиля. В результате пассажир одного из них скончался в больнице. Еще трое человек, включая водителя Chery Tiggo, получили травмы.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Полицией проводится медицинская судебная, комплексная и автовидеотехническая экспертизы.