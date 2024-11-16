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Коммерсантъ FM
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обновлено 16:48

Прощание со Светланой Светличной состоится 20 ноября в Доме кино

Прощание с актрисой и заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино, сообщили РБК в Союзе кинематографистов России. Светлана Светличная умерла сегодня, 16 ноября, после продолжительной болезни.

Светлана Светличная

Светлана Светличная

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Светлана Светличная

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В материале РБК говорится, что прощание назначено на 11:00 мск, похороны пройдут на Ваганьковском кладбище. Позднее пресс-служба Союза кинематографистов уточнила, что актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Светлана Светличная умерла в возрасте 84 лет. По данным СМИ, актриса несколько лет страдала болезнью почек и легких, а также наблюдалась в ПНД.

Актриса сыграла в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Богиня: как я полюбила», «Им покоряется небо». Широкую известность Светлана Светличная обрела благодаря исполнению роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». В фильме она произносит фразу, ставшую крылатой: «Не виноватая я! Он сам пришел!»

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