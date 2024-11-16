Погиб премьер Мариинского театра Владимир Шкляров

Ночью 16 ноября умер премьер Мариинского театра заслуженный артист России Владимир Шкляров. Ему было 39 лет. Пресс-служба театра сообщила о трагической гибели артиста, причины не называются.

«Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звездный премьер Мариинского театра, Заслуженный артист России Владимир Шкляров. Это огромная утрата для всего коллектива Мариинского театра»,— говорится в сообщении театра.

Владимир Шкляров родился в Ленинграде 9 февраля 1985 года. В 1995 году поступил в одну из старейших балетных школ мира — Академию балета имени А. Я. Вагановой. В 2003 году окончил академию и был принят в труппу Мариинского театра. Первой партией танцовщика на сцене театра стала роль Шута в «Лебедином озере». Первый большой спектакль — «Сильфида» Августа Бурнонвиля. В 2011 году стал премьером Мариинского театра.

Исполнял главные партии в классических постановках «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Бахчисарайский фонтан», «Жизель», «Дон Кихот», «Петрушка». В 2016 году перешел вместе с супругой Марией Ширинкиной в труппу Баварского государственного балета в Мюнхене. После они начали совмещать работу в Мариинке и Баварском балете. В 2020-м стал заслуженным артистом России.