В Верхнем Уфалее планируют построить очистные сооружения за 121 млн рублей

Управление имущественных отношений Верхнего Уфалея объявило аукцион на строительство четвертой очереди городских очистных сооружений канализации. Начальная стоимость контракта составила более 121,3 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо подготовить проектную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы. Во время строительства сооружений для очистки сточных вод нужно установить наружные сети водоснабжения и внутренние электрические системы, провести земляные работы и возвести производственное здание, после чего провести водопровод и канализацию, смонтировать оборудование. Срок выполнения работ – до 31 декабря 2025 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 ноября. Итоги подведут 28 ноября.