В поселке Первомайский (Свердловская область) на пилораме произошел пожар площадью 200 кв. м. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, загорелись коробочные отходы. На данный момент пожар потушен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В свердловском поселке Первомайский произошел пожар на пилораме

Фото: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области В свердловском поселке Первомайский произошел пожар на пилораме

Фото: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области

«Информация о пострадавших не поступала»,— добавили в ведомстве. В ликвидации пожара были задействованы восемь специалистов и четыре единицы техники.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле произошел пожар на площади 200 кв. м в административном здании. Горела его кровля. Сотрудники МЧС спасли семь человек.

Виталий Красиков