В свердловском поселке Первомайский произошел пожар на пилораме
В поселке Первомайский (Свердловская область) на пилораме произошел пожар площадью 200 кв. м. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, загорелись коробочные отходы. На данный момент пожар потушен.
В свердловском поселке Первомайский произошел пожар на пилораме
Фото: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области
«Информация о пострадавших не поступала»,— добавили в ведомстве. В ликвидации пожара были задействованы восемь специалистов и четыре единицы техники.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле произошел пожар на площади 200 кв. м в административном здании. Горела его кровля. Сотрудники МЧС спасли семь человек.