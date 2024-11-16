На содержание дорог и зеленых зон двух районов Казани направят 647 млн рублей

На содержание дорог, элементов благоустройства и зеленых насаждений в Вахитовском и Приволжском районах Казани в 2025 году выделят 647,7 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Согласно условиям контракта, подрядчик будет поддерживать территории в чистоте и исправности в течение года. В перечень работ входят уборка проезжей части, тротуаров, остановок, уход за газонами и зелеными насаждениями, а также зимняя обработка дорог противогололедными материалами.

Летняя уборка запланирована на период с 15 апреля по 5 июня, а зимние работы пройдут с 1 января по 14 апреля. Подрядчику предстоит очищать дороги от снега и наледи, вывозить мусор и следить за состоянием элементов благоустройства. Финансирование работ осуществляется из бюджета Казани.

Анар Зейналов