Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полпред в УрФО Артем Жога посетил школу №16 и «Кванториум» в Тобольске

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога с рабочим визитом прибыл в Тобольск (Тюменская область). Он посетил аэропорт «Ремезов», центр спортивной гимнастики, детский технопарк «Кванториум» и школу №16, сообщили в пресс-службе полпредства.

Артем Жога в "Кванториуме"

Артем Жога в "Кванториуме"

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

Артем Жога в "Кванториуме"

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

Так, вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором они побывали в школе №16. Здание ввели в эксплуатацию в 2019 году, там обучаются больше 1,6 тыс. детей. В школе созданы лаборатория легоконструирования, робототехники и механотроники. «Я опять хочу в школу. Я много школ видел, но это прорыв»,— сказал Артем Жога.

После они осмотрели детский технопарк «Кванториум». По словам господина Моора, там школьники знакомятся с основами промышленного дизайна, разрабатывают приложения для мобильных платформ и учатся управлять БПЛА. «Я посетил социальные объекты, которые созданы для детей. Ребята в Тобольске могут реализовать себя в разных форматах: образование, спорт, творчество. Это огромный вклад в наше будущее»,— подытожил Артем Жога.

Напомним, в октябре Александр Моор и Артем Жога провели встречу в Тюмени. В том числе они обсудили поддержку участников специальной военной операции (СВО).

Виталий Красиков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...