Полпред в УрФО Артем Жога посетил школу №16 и «Кванториум» в Тобольске

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога с рабочим визитом прибыл в Тобольск (Тюменская область). Он посетил аэропорт «Ремезов», центр спортивной гимнастики, детский технопарк «Кванториум» и школу №16, сообщили в пресс-службе полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога в "Кванториуме"

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Артем Жога в "Кванториуме"

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

Так, вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором они побывали в школе №16. Здание ввели в эксплуатацию в 2019 году, там обучаются больше 1,6 тыс. детей. В школе созданы лаборатория легоконструирования, робототехники и механотроники. «Я опять хочу в школу. Я много школ видел, но это прорыв»,— сказал Артем Жога.

После они осмотрели детский технопарк «Кванториум». По словам господина Моора, там школьники знакомятся с основами промышленного дизайна, разрабатывают приложения для мобильных платформ и учатся управлять БПЛА. «Я посетил социальные объекты, которые созданы для детей. Ребята в Тобольске могут реализовать себя в разных форматах: образование, спорт, творчество. Это огромный вклад в наше будущее»,— подытожил Артем Жога.

Напомним, в октябре Александр Моор и Артем Жога провели встречу в Тюмени. В том числе они обсудили поддержку участников специальной военной операции (СВО).

Виталий Красиков