«Маргарита», «Юнона и Авось» и матчи «Локомотива»

В Ярославской области в период с 16 по 24 ноября состоится премьера спектакля «Маргарита» в Волковском театре, пройдет встреча с актером Николаем Бурляевым и концерт-квартирник. Самые яркие события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подготовка к премьере спектакля "Маргарита"

Фото: Волковский театр Подготовка к премьере спектакля "Маргарита"

Фото: Волковский театр

26-й театральный сезон откроет камерный театр имени Юрия Ваксмана на сцене ДК «Строитель» в Ярославле. 16 ноября в 19:00 актеры представят спектакль «Детектор лжи». В основе сюжета — встреча супругов с гипнотизером, которого вызвали на дом, чтобы найти заначку. Но под гипнозом муж рассказывает не только местонахождение заначки, но и другие тайны. Стоимость билетов на спектакль от 700 руб.

В здании Губернаторского дома 16 ноября состоится концерт камерного ансамбля «Барокко». Зрители смогут услышать произведения Антонио Вивальди, Дмитрия Бортнянского, Георга Филиппа Телемана, Александра Глазунова, Валерия Гаврилина и других. Стоимость билетов — 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Барокко"

Фото: Ярославский художественный музей "Барокко"

Фото: Ярославский художественный музей

На сцене «Миллениума» 17 ноября музыканты групп «Король и Шут» и «Северный Флот» представят концертную программу TODD. Это стало последним творением Михаила Горшенева и музыкантов «Короля и Шута». В программу вошли все хиты. Стоимость билета — от 2,8 тыс. руб.

18 ноября в КЗЦ «Миллениум» пройдет творческая встреча с Николаем Бурляевым, а также показ и обсуждение фильма «Лермонтов». В этой картине господин Бурляев выступил режиссером, продюсером и исполнителем главной роли. Он уверен, что фильм, созданный в 1986 году, очень актуален в наше время. Встреча приурочена к 210-летию со дня рождения классика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Николай Бурляев

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Актер Николай Бурляев

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

18 ноября в Доме Актера можно посмотреть спектакль-концерт «Симфония писем» от коллектива «Свой театр» из Вологды. В основе постановки — переписка композитора Исаака Дунаевского. Зритель вместе с главными героями проживает все события их жизни. В письмах герои делятся сокровенным и важным, журят и поощряют друг друга. В какие-то моменты именно эти строчки становятся спасательным кругом в море неурядиц. Стоимость билетов — 600-700 руб.

19 ноября на сцене «Миллениума» Московский современный художественный театр покажет ярославцам спектакль-комедию «Бальзаминов. Женитьба» по мотивам трилогии Александра Островского. Это часть истории о молодом чиновнике Бальзаминове, которая замыкает его путешествие в поисках будущей жены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Московский современный художественный театр Фото: Московский современный художественный театр

«Сюрреалистические сны семейства Бальзаминовых про Китай, нелепые ситуации, отсутствие истинной любви, вера в удачу — проблематика произведения, которое Островский написал в динамично развивающемся ключе — приятно удивит каждого. Зрители увидят забавные ситуации, в которых то и дело оказывается непутевый герой, пытающийся найти состоятельную невесту»,— рассказывают в театре. Стоимость билетов — от 1 до 2,6 тыс. руб.

19 и 23 ноября на «Арене-2000» состоятся игры ярославского хоккейного клуба «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Во вторник болельщиков ждет матч с «Витязем» из Балашихи, а в субботу — с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Стоимость билетов от 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

21 ноября в Ярославском областном Доме актера состоится концерт-квартирник «На марсе будут яблони цвести». Выпускники Нонны Гришаевой из театра «Аркадия» посвящают свой квартирник эпохе 60-х.

«Мы собрались вместе с любимыми стихотворениями, песнями и воспоминаниями на квартирник. Мы дышим кислородом той свободы творчества, тексты и мелодии «прекрасной эпохи» до сих пор будоражат, вдохновляют и звучат»,— анонсируется событие на сайте Дома актера. Стоимость билетов — от 1 до 1,4 тыс. руб.

21 ноября в музее истории города Ярославля откроется выставка «В.А. Ковалев: жизнь на благо людей», которая посвящена деятельности Почетного гражданина города Ярославля и Ярославской области — директора судостроительного завода, председателя облисполкома и народного депутата РСФСР.

«В экспозиции в хронологическом порядке представлены запечатленные в работах фотографов – любителей и профессионалов – вехи трудового пути и созидательной деятельности Владимира Андреевича Ковалева, документы из фондов музея»,— рассказали в музее. Стоимость входа на выставку до 150 руб.

22 ноября театр «Луч» на сцене Дома актера покажет постановку «Преступление и наказание» режиссера Яны Потаповой. Все билеты онлайн проданы, но, как сообщают в соцсетях Дома актера, в кассе открыта продажа дополнительных билетов.

23 ноября в «Миллениуме» можно будет услышать рок-оперу «Юнона и Авось». Постановку в авторской версии осуществила Московская государственная творческая мастерская под руководством композитора Алексея Рыбникова. В спектакле заняты московские артисты. В роли графа Николая Резанова – братья Никита и Александр Поздняковы (участники проекта «Голос»), актер Театра и кино Николай Дроздовский. Роль Кончиты исполняют Светлана Бакаева, Анна Буркина, Наталья Крестьянских, Диана Орловская. Стоимость билетов — от 1,8 до 4,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Юнона и Авось"

Фото: Театр Алексея Рыбникова "Юнона и Авось"

Фото: Театр Алексея Рыбникова

23 ноября в Волковском театре состоится премьера спектакля «Маргарита» по роману Михаила Булгакова. Режиссер — Алина Кушим. Главную роль исполнят актриса Волковского театра Татьяна Коровина и приглашенная актриса театра и кино Дарья Екамасова. Мастера сыграет актер Илья Варанкин, Воланда — Валерий Кириллов и Алексей Кузьмин. Постановка предлагает «внимательнее вчитаться в историю Маргариты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Волковский театр Фото: Волковский театр

«Особую атмосферу на сцене будет создавать группа приглашенных профессиональных танцоров. По задумке режиссера, действие спектакля выйдет за пределы зрительного зала в театральное пространство. Некоторые сцены будут разыгрываться прямо в фойе, создавая у зрителей впечатление полного погружения в перипетии сюжета истории булгаковских персонажей»,— рассказывают в театре.

Алла Чижова