В Казани в пятницу произошло 208 ДТП, в четырех есть пострадавшие

В пятницу, 15 ноября 2024 года, в Казани произошло 208 ДТП. В четырёх из них пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Среди причин аварий с пострадавшими: столкновение при повороте, наезд на препятствие, выезд на встречную полосу и наезд на пешехода.

Также за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД задержали шесть водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и двух — без прав. Кроме того, в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены шесть человек.

Анар Зейналов