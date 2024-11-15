Спикер свердловского заксобрания Бабушкина получила премию Татищева и де Геннина

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина получила екатеринбургскую премию им. Татищева и де Геннина за работы, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие города. Всего премию получили 37 екатеринбуржцев в 7 номинациях, сообщили в пресс-службе мэрии города.

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За разработку Генплана города до 2045 года наградили замглаву Екатеринбурга Рустама Галямова, директора департамента архитектуры Руслана Габдрахманова, замдиректора департамента архитектуры Марину Мацкову, начальника мастерской генплана Павла Скачкова, заместителей начальника мастерской генплана Алену Агапову и Сергея Шутова.

Памятная медаль и премия имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина были учреждены в 1998 году. Они являются символом общественного признания профессионального вклада в развитие уральской столицы.

Виталий Красиков