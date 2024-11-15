В Екатеринбурге открылась выставка треш-киборгов Андрея Баландина

В Свердловском областном краеведческом музее имени Клера открылась масштабная выставка «Урал – стальное сердце России», на которой представлены скульптуры, 3D-графика и медиапроекты художника Андрея Баландина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Урал — стальное сердце России» Фото: Анастасия Лесникова Выставка «Урал — стальное сердце России» Фото: Анастасия Лесникова Выставка «Урал — стальное сердце России» Фото: Анастасия Лесникова Выставка «Урал — стальное сердце России» Фото: Анастасия Лесникова Следующая фотография 1 / 4 Выставка «Урал — стальное сердце России» Фото: Анастасия Лесникова Выставка «Урал — стальное сердце России» Фото: Анастасия Лесникова Выставка «Урал — стальное сердце России» Фото: Анастасия Лесникова Выставка «Урал — стальное сердце России» Фото: Анастасия Лесникова

По данным художника, в выставочном центре представлено более 500 артефактов, в их числе более 200 картин и скульптур.

Андрей Баландин родился в 1968 году в Свердловске, окончил художественное училище имени Шадра. Член союза художников России с 1996 года, лауреат губернаторской премии в области изобразительного искусства. По данным галереи «Поле», его работы находятся в музеях и частных коллекциях в России, Англии, Испании, Италии, Бельгии, Германии, Франции, Нидерландах, Чехии, Канаде, США.

Выставка состоит из трех проектов, которые перекликаются между собой идеей и техникой исполнения.

Экспозиция начинается с серии треш-киборгов, выполненных в стиле стимпанка и киберпанка. Металлические скульптуры созданы из переработанных предметов быта, отражающих нашу эпоху: различных пластиковых вещей, тонированных под металл.

Ключевым объектом стало стальное сердце, в котором заложена основная идея персональной выставки автора. Стальное сердце — символ индустриального Урала, который посвящен древней мощи Уральского хребта, богатого полезными ископаемыми, особенно железной и медной рудой. Более того, главный экспонат находится в движении, он увеличивается в размерах и количестве деталях.

Вторая часть выставки — «Тайна Шигирского торфяника». Она посвящена Шигирскому идолу, который считается самой древней деревянной скульптурой в мире и был обнаружен в 1890 году на территории современной Свердловской области. По оценкам ученых, ее возраст превышает 11 тыс. лет. Арт-проект был представлен в 2017 году в рамках Международной научно-практической конференции «Большой Шигирский идол в контексте искусства каменного века Северной Евразии».

Заключительная третья часть экспозиции — «Клёпаный Габаш». Он посвящен сказочным мифологическим героям Урала — шишимам. Произведения выполнены на больших деревянных панно, на которых с помощью печатной графики нанесены образы мифологических существ, и украшены орнаментами из разнообразных металлических отшлифованных изделий. По словам автора, каждая работа так называемая «дверь» между неизвестным прошлым и индустриальным настоящим Урала.

«Искусство либо трогает, либо не трогает. Несет какую-то энергию или не несет. Андрей и его произведения — это очень сильная энергия. Работы очень сильно задевают, на них хочется смотреть, думать, всматриваться и искать какие -то образы. В любой представленный здесь экспонат, в любую картину и произведение вложена душа и энергия художника»,— отметил на открытии генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов.

Выставка «Урал — стальное сердце России» будет представлена для посещения по 7 января 2025 года.

Анастасия Лесникова