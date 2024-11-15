Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге открылась выставка треш-киборгов Андрея Баландина

В Свердловском областном краеведческом музее имени Клера открылась масштабная выставка «Урал – стальное сердце России», на которой представлены скульптуры, 3D-графика и медиапроекты художника Андрея Баландина.

Предыдущая фотография
Выставка «Урал — стальное сердце России»

Выставка «Урал — стальное сердце России»

Фото: Анастасия Лесникова

Выставка «Урал — стальное сердце России»

Выставка «Урал — стальное сердце России»

Фото: Анастасия Лесникова

Выставка «Урал — стальное сердце России»

Выставка «Урал — стальное сердце России»

Фото: Анастасия Лесникова

Выставка «Урал — стальное сердце России»

Выставка «Урал — стальное сердце России»

Фото: Анастасия Лесникова

Следующая фотография
1 / 4

Выставка «Урал — стальное сердце России»

Фото: Анастасия Лесникова

Выставка «Урал — стальное сердце России»

Фото: Анастасия Лесникова

Выставка «Урал — стальное сердце России»

Фото: Анастасия Лесникова

Выставка «Урал — стальное сердце России»

Фото: Анастасия Лесникова

По данным художника, в выставочном центре представлено более 500 артефактов, в их числе более 200 картин и скульптур.

Андрей Баландин родился в 1968 году в Свердловске, окончил художественное училище имени Шадра. Член союза художников России с 1996 года, лауреат губернаторской премии в области изобразительного искусства. По данным галереи «Поле», его работы находятся в музеях и частных коллекциях в России, Англии, Испании, Италии, Бельгии, Германии, Франции, Нидерландах, Чехии, Канаде, США.

Выставка состоит из трех проектов, которые перекликаются между собой идеей и техникой исполнения.

Экспозиция начинается с серии треш-киборгов, выполненных в стиле стимпанка и киберпанка. Металлические скульптуры созданы из переработанных предметов быта, отражающих нашу эпоху: различных пластиковых вещей, тонированных под металл.

Ключевым объектом стало стальное сердце, в котором заложена основная идея персональной выставки автора. Стальное сердце — символ индустриального Урала, который посвящен древней мощи Уральского хребта, богатого полезными ископаемыми, особенно железной и медной рудой. Более того, главный экспонат находится в движении, он увеличивается в размерах и количестве деталях.

Вторая часть выставки — «Тайна Шигирского торфяника». Она посвящена Шигирскому идолу, который считается самой древней деревянной скульптурой в мире и был обнаружен в 1890 году на территории современной Свердловской области. По оценкам ученых, ее возраст превышает 11 тыс. лет. Арт-проект был представлен в 2017 году в рамках Международной научно-практической конференции «Большой Шигирский идол в контексте искусства каменного века Северной Евразии».

Заключительная третья часть экспозиции — «Клёпаный Габаш». Он посвящен сказочным мифологическим героям Урала — шишимам. Произведения выполнены на больших деревянных панно, на которых с помощью печатной графики нанесены образы мифологических существ, и украшены орнаментами из разнообразных металлических отшлифованных изделий. По словам автора, каждая работа так называемая «дверь» между неизвестным прошлым и индустриальным настоящим Урала.

«Искусство либо трогает, либо не трогает. Несет какую-то энергию или не несет. Андрей и его произведения — это очень сильная энергия. Работы очень сильно задевают, на них хочется смотреть, думать, всматриваться и искать какие -то образы. В любой представленный здесь экспонат, в любую картину и произведение вложена душа и энергия художника»,— отметил на открытии генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов.

Выставка «Урал — стальное сердце России» будет представлена для посещения по 7 января 2025 года.

Анастасия Лесникова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...