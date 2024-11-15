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На трассе Джубга — Сочи насмерть сбили скутериста

На федеральной автодороге А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия произошло смертельное ДТП с участием скутера и грузовика. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе ГАИ курорта.

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

В среду, 13 ноября, в 19:35 водитель грузового автомобиля «Симаз» двигался со стороны поселка Кудепста в направлении железнодорожного вокзала Адлера. Попытка большегруза перестроиться на автобусную остановку создала помеху для движения скутера, которым управлял 22-летний молодой человек. Водитель двухколесного транспорта двигался в попутном направлении по обочине справа. Столкновение привело к тому, что скутер упал на правый бок.

Водитель двухколесного транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью. 22-летний участник ДТП скончался на месте происшествия.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте за неделю произошло более 200 аварий. Наиболее напряженным днем стал вторник, когда случилось 39 ДТП.

Мария Удовик

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