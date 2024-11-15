За неделю в Сочи произошло более 200 ДТП

С 8 по 14 ноября 2024 года на дорогах Сочи зарегистрировали 213 ДТП. В девяти авариях пострадали люди, сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным правоохранительных органов, основными причинами ДТП стали несоблюдение бокового интервала (45 случаев), неправильный выбор дистанции (36 случаев). Водители нарушали очередность проезда (32 случая) и ошибались при движении задним ходом (19 случаев).

Наиболее напряженным днем стал вторник, когда произошло 39 аварий. Наименее аварийным днем оказалось воскресенье, в выходной день зафиксировали 19 ДТП.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте с начала года произошло 78 аварий с несовершеннолетними. Различные травмы получили 88 детей, двое погибли.

Мария Удовик