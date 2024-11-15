В благоустройстве рядом с Успенским собором нашли недостатки

В Ярославле прошла приемка благоустройства территории вокруг Успенского собора, в ходе которой были выявлены замечания. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Вокруг собора уложили 6 тыс. кв.м. плитки, обновили освещение, поставили лавки и урны и высадили тюльпаны. Однако заказчик выявил дефекты выполненных работ.

«Подрядчику необходимо заменить плитки, на которых обнаружены сколы, а также доработать затирку швов. За подрядчиком сохраняются гарантийные обязательства по объекту. Комиссия вернется на объект весной и проверит, как ремонт "пережил" зиму»,— пояснили в мэрии.

Напомним, что работы проводило московское ООО «Город мечты» по контракту за 219 млн руб. В контракт также входило благоустройство территории около Вечного огня, там работы завершили в октябре.

Алла Чижова