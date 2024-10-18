Вечный огонь в Ярославле открыли после благоустройства

В Ярославле завершено благоустройство территории около Вечного огня. Об этом сообщили в мэрии.

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Подрядчики уложили новую плитку, которая толще старой, что позволит удерживать вес уборочной техники. На территории поставили новые лавки и урны, высажены кустарники и деревья, установлены дополнительные камеры и источники освещения. На входе к памятнику теперь стоят двухметровые стелы из серого гранита.

Общая стоимость контракта составляет 219 млн руб. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», подрядчиком выступает московское ООО «Город мечты». Работы рядом с Успенским собором, которые также входят в контракт, мэрия обещает закончить к ноябрю. Срок исполнения контракта истек 30 сентября 2024 года.

Алла Чижова