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Екатеринбург в 2024 году примет больше туристов, чем в юбилейный год

Екатеринбург с января по август посетили 1,12 млн туристов, сообщила директор муниципального учреждения «Столица Урала» Татьяна Белик на форуме «Города России». Общие значения за год превысят показатели 2023 года, в который Екатеринбург отмечал 300-летие.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В апреле текущего года Екатеринбург посетило 148 тыс. туристов, что на 67% превышает показатели аналогичного периода 2023 года. В январе и феврале число гостей города к показателям прошлого года выросло на треть (161 тыс. человек и 134 тыс. человек соответственно), в марте — на 44% (149 тыс. человек). Меньше всего число туристов выросло в июле — на 6% (212 тыс. человек).

В основном в Екатеринбург приезжают из Москвы (63 тыс. человек за первое полугодие 2024 года), Московской области (22,8 тыс. человек), Санкт-Петербурга (24,7 тыс. человек), а также из близлежащих регионов: Челябинска (205,3 тыс. человек), Башкортостана (51,5 тыс. человек), Тюменской области (75,4 тыс. человек), Пермского края (97,3 тыс. человек), Ханты-Мансийского АО (89,5 тыс. человек), Курганской области (53,5 тыс. человек).

Половина туристов совершает поездки длительностью не больше 1-2 дней. 65% поездок — это событийный деловой туризм. Средний чек туриста составляет 9,2 тыс. руб.

Ранее заместитель губернатора Екатеринбурга Алексей Корюков сообщил, что введение туристического налога в городе коснется 132 гостиниц, которые зарегистрированы в налоговом реестре. При этом всего в городе около 2 тыс. средств размещения туристов.

Анна Капустина

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