Доля продаж ювелирных изделий через маркетплейсы на Урале выросла до 37%

С января по сентябрь рынок ювелирных украшений в Свердловской области в денежном выражении достиг 7,4 млрд руб., сообщил аналитический центр Sokolov. По сравнение с аналогичным периодом прошлого года он на 25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам руководителя аналитического центра Sokolov Алины Колпаковой, на результаты оказали влияние динамика цен на золото (+44%) и существенное увеличение объемов продаж через маркетплейсы. «В сентябре доля маркетплейсов достигла рекордных 37% от ювелирного e-commerce или 10,5% от всего рынка»,— сказала она.

Средний чек на ювелирные украшения в Свердловской области вырос на 18% и составил 7 172 руб.

Валерия Шестопалова