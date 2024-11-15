Водитель BMW сбил ребенка на пешеходном переходе в Сочи

В Хостинском районе Сочи 12-летний мальчик попал в больницу после ДТП на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В четверг, 14 ноября, в 17:15 на улице Горнострелковой дивизии произошел инцидент с участием иномарки и пешехода. 34-летняя водитель BMW допустила наезд на 12-летнего подростка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на запрещающем сигнале светофора.

Пешеход получил травмы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

«Ъ-Сочи» писал, что за неделю на курорте произошло более 200 аварий. В девяти ДТП пострадали люди.

Мария Удовик