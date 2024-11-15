В Татарстане судебного пристава осудили за взятки на 163 тысячи рублей

Судебный пристав-исполнитель из Татарстана признана виновной в получении взяток за незаконное завершение исполнительных производств. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по республике.

Следствие установило, что в 2022–2024 годах обвиняемая получала деньги от граждан за прекращение исполнительных производств и отмену мер принудительного исполнения. В одном из случаев она незаконно завершила 16 производств, получив от местной жительницы 100 тыс. руб. Всего пристав окончила 35 производств, получив взятки на общую сумму 163 тыс. руб.

Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Анар Зейналов