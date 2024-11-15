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На Ямале 16 ноября местами ожидается ветер с порывами до 20 м/с

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в субботу, 16 ноября, ожидается ветер 7-12 м/с. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в Ямальском и на северо-западе Тазовского районов порывы могут достигнуть 15-20 м/с.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По данным Ямало-Ненецкого филиала Обь-Иртышского гидрометцентра, ночная температура воздуха 16 ноября в Салехарде составит -13°. Днем воздух прогреется до -3°, ожидаются осадки. Ветер подует со скоростью 1 м/с.

В воскресенье, 17 ноября, в окружной столице ночью будет -10°. Днем столбики термометра поднимутся до -6°. Временами будет идти небольшой снег, ветер 1 м/с.

Полина Хабарова

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