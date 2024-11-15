Зубаревич: лидерами роста экономики стали регионы с ВПК

Лидерами экономического развития стали регионы России, где расположен военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом заявила экономист, профессор МГУ Наталья Зубаревич на лекции в рамках форума «Города России: локомотивы роста» в Екатеринбурге.

«Рост доходов и зарплат, а также потребительское кредитование стимулируют потребление. Гонка зарплат началась с ВПК и охватила всю страну в условиях дефицита рабочей силы. Промышленное производство выросло в 2023 году по сравнению с 2021 годом, включая Свердловскую область. Регионы с большой обороной промышленностью, такие как Свердловская и Челябинская области, должны расти, но Дальний Восток и Сибирь опережают их по этим показателям»,— рассказала госпожа Зубаревич.

Она добавила, что бюджетный импульс и усилия бизнеса по созданию запасов оборудования и комплектующих предотвратили спад инвестиций. «Их рост продолжился и в 2024 году»,— прогнозирует она

По ее данным, в Свердловской области инвестиции выросли на 40% в первом полугодии 2023 года, что связано с вводом материальных объектов. «Показатель жилищного строительства уменьшился на 1,6% в январе-сентябре 2024 года, он будет уходить в ноль из-за льготной ипотеки. Высокие цены на жилье и снижение спроса приводят к коррекции на рынке»,— пояснила она.

По ее словам, рост реальных доходов населения вызывает беспокойство, поскольку это может привести к инфляции. «Статистические данные показывают, что динамика доходов во втором квартале 2024 года хуже, чем в первом»,— добавила госпожа Зубаревич.

Предыдущий экономический этап она назвала «жизнью на стероидах», после которого начинаются ломки. «Именно поэтому у людей начинается осознание неопределенности»,— сказала она.

VIII общероссийский форум «Города России: локомотивы роста» проходит МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 14-15 ноября. По данным организаторов, участие в мероприятии принимают 250 российских муниципалитетов, более 130 из них представлены главами.

Валерия Шестопалова