Лариса Долина, «Почему женщины убивают» и «Холодное сердце»

В Уфе на предстоящей неделе пройдут концерты Ларисы Долиной и Сергея Скачкова. В кинотеатрах покажут фильмы «В плену стихии», «Манюня: Приключения в деревне» и «Граф Монте-Кристо». В театрах можно будет посмотреть «Дидону и Энея», сказку «Холодное сердце» и трагикомедию «Почему женщины убивают».

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Концерты

В Башгосфилармонии с программой «Живой концерт» выступят Антон и Виктория Макарские. Зрителей ожидает «яркое интерактивное музыкальное действо, выходящее за пределы привычного формата эстрадного концерта и не имеющее аналогов среди проектов российских исполнителей». В репертуаре — мелодии, написанные Сергеем Трофимовым, Ириной Дубцовои, Игорем Корнелюком, Максимом Дунаевским, Муратом Насыровым, а также «Обними» и ария Belle из мюзикла Notre Dame de Paris. Концерт состоится 17 ноября.

В тот же день в MusicHall27 в рамках тура по городам России состоится шоу хоррор-панк группы Nagart. Исполнители привезут популярные, а также новые композиции.

Во Дворце молодежи 20 ноября с сольным концертом выступит Народная артистка РФ Лариса Долина. Организаторы обещают зрителям известные композиции «в неповторимой аранжировке музыкантов «Долины бэнд» и новые хиты.

22 ноября в Городском дворце культуры выступит легенда отечественной рок-музыки, голос группы «Земляне» Сергей Скачков. С 2007 года певец, клавишник, композитор и аранжировщик, Сергей Скачков начал сольную карьеру, выпустив шесть альбомов. В концертной программе прозвучат золотые хиты за все 45 его творческой деятельности.

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Театры

Студия «Студенческая опера» Уфимского государственного института искусств выступит с постановкой «Дидона и Эней». Спектакль пройдет 16 ноября на сцене Театра оперы и балета. В этой опере бесконечно переплетается история и миф. Вдова тирского царя Сихея Дидона бежала из Финикии и основала Карфаген. Согласно легенде, Дидона покончила жизнь самоубийством из-за измены троянского предводителя Энея, бросившись на меч.

В Городском дворце культуры 21 ноября покажут авантюрную мелодраму с комедийным подтекстом и «лихо закрученным сюжетом» — «Ночь ее откровений». Это почти детективная история с неожиданным финалом. В ее центре немолодой женатый бизнесмен, жизнь которого переворачивается с ног на голову после легкой интрижки в баре с юной красавицей. Спектакль наполнен музыкой, танцами и невероятными спецэффектами.

The театр 22 ноября представит трагикомедию «Почему женщины убивают». Четыре подруги детства собираются вместе перед перед свадьбой. Девичник превращается в самую необычную ночь в их жизни.

На сцене Молодежного театра 22 ноября — спектакль «Холодное сердце» по сказке Гауфа. Перед угольщиком Петером Мунком поднимаются вопросы добра и зла, чести и тщеславия.

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Кино

В кинотеатрах покажут премьеру семейного фильма «Манюня: Приключения в деревне», с участием актеров Оскары Кучеры, Ольги Волковой и Олега Комарова. Девочки Манюня, Наринэ и Каринка в сопровождении Ба отправляются на летние каникулы в настоящую русскую деревню к бабушке Насте. Неугомонная троица находит новые приключения.

В прокат вышел фильм «Вампиры легкого поведения» (Великобритания). Семья Рэдли — Хелен, Питер и их дети Клара и Роуэн — живет в тихом небольшом городке. Однажды на Клару нападает одноклассник. Защищаясь, девушка убивает его и выпивает его кровь. Выясняется, что родители скрывали, что их семья — вампиры, которые много лет не пьют кровь. Теперь подросткам предстоит познакомиться с дядей, о существовании которого они не подозревали.

Любители Миядзаки смогут посмотреть на большом экране сказку «Ходячий замок». Злая колдунья превращает юную Софи в старушку. Пытаясь вернуть свой облик, героиня знакомится с могущественным волшебником Хаулом и его демоном Кальцифером. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар.

В кинозалах будут демонстрировать экранизацию романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» (Франция, Бельгия). Став жертвой заговора, молодой моряк Эдмон Дантес был арестован в день своей свадьбы за преступление, которого не совершал. После 14 лет в тюрьме замка Иф ему удается бежать, найти сокровища и вернуться в город в образе графа Монте-Кристо. Теперь он будет мстить тем, кто его предал.

В кинотеатрах покажут приключенческую драму «В плену стихии» (США). Двенадцатилетний Дон Фендлер во время похода с семьей теряется в непроходимых лесах штата Мэн. Чтобы вернуться домой, ему предстоит в одиночку преодолеть долгий и тернистый путь, противостоять стихии и побороть собственные страхи.