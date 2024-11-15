В аэропорту Казани задержали шесть рейсов на вылет. Среди них рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Дубай, Новосибирск, Уфу, Фергану и Сочи. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Казани задержал 6 рейсов на вылет из-за временных ограничений

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Аэропорт Казани задержал 6 рейсов на вылет из-за временных ограничений

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рейс в московский аэропорт Шереметьево вместо 13:20 отправится в 15:30, вылет в Санкт-Петербург перенесен с 14:00 на 16:35, а рейс в Дубай — с 14:10 на 16:15. Остальные рейсы также будут выполнены позже заявленного времени.

Задержки произошли из-за временных ограничений, введенных на работу аэропорта с 13:00. Ожидаемое время снятия ограничений пока не сообщается.