Аэропорт Казани задержал 6 рейсов на вылет из-за временных ограничений
В аэропорту Казани задержали шесть рейсов на вылет. Среди них рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Дубай, Новосибирск, Уфу, Фергану и Сочи. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Аэропорт Казани задержал 6 рейсов на вылет из-за временных ограничений
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Рейс в московский аэропорт Шереметьево вместо 13:20 отправится в 15:30, вылет в Санкт-Петербург перенесен с 14:00 на 16:35, а рейс в Дубай — с 14:10 на 16:15. Остальные рейсы также будут выполнены позже заявленного времени.
Задержки произошли из-за временных ограничений, введенных на работу аэропорта с 13:00. Ожидаемое время снятия ограничений пока не сообщается.