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Аэропорт Казани задержал 6 рейсов на вылет из-за временных ограничений

В аэропорту Казани задержали шесть рейсов на вылет. Среди них рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Дубай, Новосибирск, Уфу, Фергану и Сочи. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Аэропорт Казани задержал 6 рейсов на вылет из-за временных ограничений

Аэропорт Казани задержал 6 рейсов на вылет из-за временных ограничений

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Аэропорт Казани задержал 6 рейсов на вылет из-за временных ограничений

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рейс в московский аэропорт Шереметьево вместо 13:20 отправится в 15:30, вылет в Санкт-Петербург перенесен с 14:00 на 16:35, а рейс в Дубай — с 14:10 на 16:15. Остальные рейсы также будут выполнены позже заявленного времени.

Задержки произошли из-за временных ограничений, введенных на работу аэропорта с 13:00. Ожидаемое время снятия ограничений пока не сообщается.

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