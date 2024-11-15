«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как молодые предприниматели могут получить гранты и обучение, в частности, в центрах «Мой бизнес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Технологическое предпринимательство, образование и социальный бизнес — самые популярные сферы у молодых предпринимателей, по крайней мере, как следует из совместного исследования НАФИ и платформы «Росмолодежь.Бизнес». Всего же, согласно данным Корпорации МСП, каждый четвертый в стране индивидуальный предприниматель относится к категории молодого, а это миллион человек. Отчасти формально, так как официально по законодательству молодежью считаются россияне до 35 лет. И все они могут рассчитывать на меры поддержки.

Например, в центрах «Мой бизнес» на платформе МСП.РФ по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», говорит руководитель трека «Росмолодежь.Бизнес» и «Росмолодежь.Карьера» Дмитрий Литвин: «Согласно результатам нашего исследования, наиболее востребованные меры поддержки молодых предпринимателей — это инструменты финансовой помощи в виде грантов или льготных кредитов, информационная поддержка, а также обучающие курсы либо программы акселераторов. Большая линейка таких продуктов есть в треке "Росмолодежь.Бизнес", они представлены на нашей платформе rosmolbusiness.ru. Кроме того, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" большое количество организаций оказывает широкий спектр услуг, в первую очередь по обучению молодых предпринимателей».

Стоит отметить, что гранты доступны только для предпринимателей до 25 лет. Число таких бизнесменов за последние четыре года увеличилось в полтора раза, и, как отмечают в Росмолодежи, связано это в целом с повышением финансовой грамотности. В итоге с каждым годом все больше подростков, которым уже исполнилось 14 лет, пробуют свои силы в предпринимательском деле.