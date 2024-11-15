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В Свердловскую область привезли из Китая 20 тонн драконьего фрукта

В Свердловскую область поступила 20-тонная партия питайи (драконий фрукт). Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Уральского таможенного управления, ее стоимость составляет более 3 млн руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Всего на Урал с начала 2024 года привезли более 47 тонн драконьего фрукта общей стоимостью 10 млн руб. За год рост в стоимостном выражении составил более 45%, а в физическом — 30%. Отмечается, что пик поставки пришелся на апрель, а рост по весу к 2023 году составил 90%.

«Таможенный контроль поступившей продукции осуществлялся в приоритетном порядке, время выпуска не превысило 4 часа»,— сказано в сообщении.

В октябре на Урал поступила первая партия хурмы из Узбекистана стоимостью 5 млн руб. Ее вес составил более 60 тонн.

Полина Хабарова

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