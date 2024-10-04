В Свердловскую область из Узбекистана привезли 60 тонн хурмы

На территорию Свердловской области поступила первая партия хурмы из Узбекистана стоимостью 5 млн руб. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Уральского таможенного управления, ее вес составил более 60 тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С начала года в Уральский регион поставили более 230 тонн хурмы стоимостью более 23 млн руб. «И если с приходом весны наблюдается сокращение импорта, то с сентября вновь наблюдается рост. Только за сентябрь завезли уже треть от всех прибывших на Урал поставок с начала года»,— сказано в сообщении. Отмечается, что в основном хурму привозят из Узбекистана, а зимой – из Китая.

Как сказано в сообщении, скоропортящиеся продукты таможенники выпускают в среднем за три часа. Партии проходят строгий фитосанитарный контроль на качество, а затем они отправляются в магазины.

Все скоропортящиеся продукты таможенники выпускают в приоритетном порядке в среднем за три часа. Продовольственные партии проходят строгий фитосанитарный контроль на качество и только после этого попадают на прилавки магазинов.

Полина Хабарова