В Татарстане на реке Свияга нашли тела двух мужчин

Сегодня утром в Зеленодольском районе Татарстана на реке Свияга вблизи деревни Исаково обнаружили тела двух мужчин. Спасатели извлекли погибших с поверхности воды в 30 метрах от берега. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

По предварительным данным, погибшим было 50 и 69 лет. Спасательных жилетов на них не было, а их лодка находилась на берегу. Причины происшествия выясняются.

В пресс-службе МЧС отметили, что в период межсезонья риски происшествий на воде значительно возрастают из-за ветра, волн и низкой температуры воды. По словам главного госинспектора Татарстана по маломерным судам Юрия Венедиктова, сейчас температура воды в регионе составляет около 2 градусов и риск гибели от переохлаждения остается высоким.

Навигация маломерных судов на Каме завершилась 12 ноября, а на Волге завершится 21 ноября.

Анар Зейналов