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Житель Уфы получил пять лет колонии за насилие над полицейским

Октябрьский городской суд признал 42-летнего жителя Уфы виновным в насилии в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и побоях (ст. 116 УК РФ). Он приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как установил суд, в феврале обвиняемый из хулиганских побуждений разбил фонари автосалона в городе Октябрьском и сломал шлагбаум на прилегающей территории. Пытавшегося помешать ему охранника подсудимый ударил по голове, а в отделе полиции напал на составлявшего протокол сотрудника патрульно-постовой службы.

Подсудимый вину не признал.

Венера Хисамова

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