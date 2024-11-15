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Прокуратура заставила подрядчика переделать ремонт дороги под Даниловым

Подрядчик устранил дефекты дорожного полотна в рамках гарантийных обязательств на грунтовой дороге Свистуново-Георгиевское-Веденское в Даниловском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

В прокуратуру обратились жители деревень Дмитриевского сельского поселения. Они рассказали о разрушении дороги, которую отремонтировали только осенью 2023 года за 8,6 млн руб. Проверка установила, что на дороге есть многочисленные впадины, углубления, взбугривания и другие разрушения покрытия на всей протяженности дороги в 0,9 км. Ремонт выполняло ООО «Альянс».

«После вмешательства прокуратуры подрядчик в рамках гарантийных обязательств за счет собственных средств восстановил дорожное полотно»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Кроме того, прокуратура внесла представление руководителю Многофункционального центра управления Даниловского муниципального района, который являлся заказчиком работ.

Антон Голицын

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