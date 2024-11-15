В Ростовской области выплату за контракт с Минобороны увеличили до 1,6 млн руб.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь принял решение увеличить единовременные выплаты контрактникам до 1,6 млн руб. С учетом федеральной поддержки подписавшие контракт с Минобороны военнослужащие получат 2 млн руб., сообщает пресс-служба донского правительства.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Выплату подняли для граждан и иностранцев, которые поступят на службу в резервные формирования с 15 ноября до 31 декабря и заключат контракт на год и более.
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