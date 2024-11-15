Бюджет Уфы на 2025–2027 годы запланирован бездефицитным

В горсовет Уфы внесен проект бюджета на предстоящую трехлетку, сообщила пресс-служба финансового управления мэрии. Он планируется бездефицитным на все три года. Ожидаемые доходы и расходы в 2025 году составят 41,6 млрд руб. Бюджет, в первую очередь, направлен на финансирование социальных программ, благоустройство территории города, ремонт и строительство дорог.

Отмечается, что по таким параметрам, как объемы финансовой помощи и межбюджетные трансферты, документ будет скорректирован после принятия во втором чтении закона о бюджете Башкирии.

По данным на октябрь, доходы городского бюджета в этом году запланированы в объеме 48,7 млрд руб. Фактическое поступление составило 32,5 млрд руб. Расходы проектируются в объеме 51,2 млрд руб., фактически потрачен 31 млрд руб. Большая часть средств (38,4%) направлена на образование, национальную экономику (23,3%) и жилищно-коммунальное хозяйство (22,5%).

Наталья Балыкова