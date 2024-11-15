Детсад на улице Ленина в Сочи готов почти наполовину

В Сочи завершены монолитные работы на месте строительства нового детсада на улице Ленина. Готовность объекта составляет около 44%, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Строители занимаются каменной кладкой и возведением подпорных стен. В ближайшее время начнется устройство инженерных систем. Вокруг здания высадят южные породы деревьев и кустарников, разобьют цветники и газоны. В мэрии отметили, что на участке сохранят краснокнижные пицундские сосны. Озеленение предусмотрено на большей части территории, свободной от застройки. Также проектом предусмотрено создание 10 площадок с теневыми навесами, игровым оборудованием и парковой мебелью.

Новый детсад сможет принять 175 детей в 10 групп. Для них организуют кабинеты психолога и логопеда, залы для занятий спортом и музыкой, уголок живой природы. Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что завершения работ ждут жители сразу нескольких микрорайонов Адлера.

Общая территория учреждения занимает почти 6 тыс. кв. м. Завершить работы планируют осенью 2025 года.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте на социальную сферу в 2024 году направили 16,3 млрд руб. За счет этих средств развивают инженерную и социальную инфраструктуру, оказывают меры поддержки горожанам, ремонтируют дороги и обновляют автопарк.

Вячеслав Рыжков