На социальную сферу в Сочи в 2024 году направили 16,3 млрд рублей

В Сочи в 2024 году на социальную сферу направили 16,3 млрд руб. За счет этих средств в городе развивают инженерную и социальную инфраструктуру, оказывают меры поддержки горожанам, ремонтируют дороги и обновляют автопарк, рассказал в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

Мэр добавил, что власти Сочи увеличивают расходы на благоустройство. В карточках, прикрепленных к публикации, уточняется, что на инфраструктурное развитие города добавили 2,2 млрд руб., увеличив эту статью бюджета до 11,1 млрд. Достиг 2 млрд руб. общий объем средств на благоустройство и поддержание санитарного порядка.

Всего расходы бюджета Сочи в 2024 году превысили 38 млрд руб., что на 2,7 млрд больше, чем годом ранее. Расходы на социальную сферу увеличили на 1,5 млрд руб. Почти 600 млн руб. направили на повышение оплаты труда работников культуры и дополнительного образования. На бесплатное питание школьников выделили дополнительно 135,3 млн руб., общая сумма выросла до 700 млн. Дополнительно на ремонт образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта направили 217 млн руб., всего — 424 млн в 2024 году.

На 122,2 млн руб. увеличили расходы на поддержку участников СВО и их семей. Общий объем поддержки достиг почти 140 млн руб. Для обеспечения детей-сирот жильем предусмотрели 376,6 млн руб. На эти средства приобретут 59 квартир.

На строительство домов для расселения граждан из аварийного жилья предусмотрено 1,5 млрд руб. На строительство и ремонт дорог — 1,7 млрд руб. (+342,5 млн).

Резервный фонд на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций увеличился на 616,5 млн руб. Он достиг почти 700 млн руб.

Вячеслав Рыжков