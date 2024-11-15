Прокуратура внесла представление за некачественный ремонт вагонов

Уфимский транспортный прокурор внес представление руководителю Вагонного ремонтного депо (ВРД) Уфы, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. За недобросовестное исполнение должностных обязанностей 12 работников депо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Проверка, проведенная Уфимской транспортной прокуратурой, установила, что на предприятии некачественно проводился ремонт агрегатов и механизмов вагонов. Это могло «создать угрозу безопасности движения, повлечь транспортные происшествия и повреждение инфраструктурных объектов железной дороги», отмечается в сообщении.

Вагонное ремонтное депо Уфы — одно из крупных железнодорожных подразделений узла. Депо создано в феврале 1951 года. В состав депо входит вагонный участок Дема, основным видом деятельности которого является проведение текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов.

Майя Иванова