Пятизвездочный отель в Туапсинском районе получил разрешение на строительство

Премиальный гостиничный комплекс «Гранд Отель Агой Resort & SPA 5» получил разрешение на строительство. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу застройщика АО «Турбаза «Волна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проект премиального отеля в поселке Агой Туапсинского района, инициированный АО «Турбаза «Волна» и реализуемый через специализированного застройщика «Гранд Отель Агой», официально получил разрешение на строительство. Комплекс станет частью стратегии по развитию туристического кластера черноморского побережья, заявил застройщик.

Генеральный директор ООО «СЗ "ГОАм» Александра Ной подчеркнула, что проект не только повысит уровень сервиса в регионе, но и создаст новые рабочие места.

Будущий комплекс будет расположен на территории площадью более 7 га. Он будет состоять из 10 корпусов более чем на 1 тыс. номеров, ресторан, спа-центр, бассейны, тренажерный зал, конференц-зал, а также парящий мост, ведущий к амфитеатру с искусственным водопадом. Гостям будет доступен пляж длиной 400 м.

Предполагается, что отель сможет принимать до 2,5 тыс. гостей одновременно, а за год в нем смогут отдохнуть более 500 тыс. человек. Комплекс ориентирован на круглогодичное функционирование и обеспечит более 700 новых рабочих мест.

Мария Удовик