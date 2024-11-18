Защита на случай чрезвычайных ситуаций

В России наблюдается увеличение популярности программ агрострахования с государственной поддержкой. Одним из наиболее востребованных у сельхозтоваропроизводителей направлений выступает страхование на случай ЧС природного характера. Климатическая турбулентность, наблюдающаяся в последние годы, является тем ключевым природным вызовом, который влияет на развитие этого рынка. На протяжении последних лет климат стал более непредсказуемым. Все чаще объявляются ЧС в регионах, которые до этого характеризовались благоприятными условиями для ведения сельского хозяйства.

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По данным Национального союза агростраховщиков, за 9 месяцев 2024 года застрахованная на условиях господдержки посевная площадь составила 10,4 млн га. Из них по программе ЧС – 5,1 млн га, по программе мультирискового страхования – 5,3 млн га. Рост составил 38,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Застрахованная АО СК «РСХБ-Страхование» посевная площадь за 9 месяцев 2024 года составила 3,98 млн га: 1,73 млн га – по программе ЧС и 2,25 млн га – по программе мультириска. Рост – на 64,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Защита сельхозтоваропроизводителей Пермского края

В 2024 году аграриям доступны два вида страхования урожая сельхозкультур с господдержкой – мультирисковая программа и программа страхования на случай ЧС природного характера. Для программы от ЧС страховым событием является введение в регионе режима ЧС, страховым риском – гибель урожая. Такой полис, по сути, покрывает только прямые расходы сельхозпроизводителя, поэтому его стоимость меньше, а механизм получения выплат проще. Рассмотрение заявленных убытков в АО СК «РСХБ-Страхование» проходит оперативно. Компания усовершенствовала систему урегулирования убытков при ЧС – выплаты осуществляются в максимально быстрые строки – от одного до восьми рабочих дней с момента предоставления необходимых для урегулирования документов. Быстрое урегулирование убытков стало возможным благодаря активному использованию системы космомониторинга, которая позволяет в текущем моменте и в ретроспективе оценить состояние сельхозкультур, составить карту реальной структуры посевов, а также диагностировать отклонения в росте и развитии при их наличии.

Размер субсидирования по программе страхования мультириск составляет 50%, по программе от ЧС – от 50% до 80%. По программе мультирискового страхования хозяйству возмещается утрата урожая застрахованной сельхозкультуры, наступившая в результате указанных в полисе природных явлений, рассчитанная по всей застрахованной площади. Урегулирование страхового случая завершается после сдачи сельхозпроизводителем официальной статистической отчетности, подтверждающей снижение урожайности. «Чем крупнее бизнес, тем больший интерес у него к мультирисковому страхованию, так как оно позволяет компенсировать убытки, полученные в результате набора различных природных явлений по выбору страхователя. Малые и средние хозяйства делают выбор в пользу программы страхования на случай ЧС в силу ее недорогой стоимости, простоты урегулирования и заключения договора», – комментирует Людмила Федорова, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Перми.

Сельскохозяйственные угодья Пермского края расположены в зоне рискованного земледелия. В связи с климатической турбулентностью аграрии региона стали чаще делать выбор в пользу агрострахования. На текущий момент 2024 года в Пермском крае филиалом АО СК «РСХБ-Страхование» застраховано 24 311 га посевной площади, в том числе на условиях господдержки.

Следует подчеркнуть, что воспользоваться программами страхования с господдержкой могут как растениеводы, так и животноводы. Страховой полис на условиях господдержки дает возможность растениеводческим предприятиям защитить любую возделываемую культуру при рисках снижения урожайности, гибели урожая от ЧС или в результате опасного природного явления. Животноводческие предприятия на условиях господдержки могут застраховать поголовье сельхозживотных на случай возникновения следующих рисков: заразных болезней (перечень утвержден приказом Минсельхоза РФ), в результате стихийных бедствий, пожара, массовых отравлений, нарушений электро-, тепло-, водоснабжения.

«Основными клиентами филиала являются предприятия АПК Прикамья различной форм собственности: от небольших крестьянских (фермерских) хозяйств до крупных агрохолдингов. Растениеводческие предприятия чаще всего страхуют пшеницу, ячмень, овес, рапс и горох, а животноводческие – крупный рогатый скот, свиней и птиц», – поделилась Людмила Федорова. По ее словам, все виды сельскохозяйственных животных можно защитить по программе страхования с господдержкой. За 9 месяцев 2024 года филиал АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Перми осуществил выплаты по страхованию сельхозживотных, в том числе с господдержкой на сумму 2,99 млн рублей.

«Агрострахование является основой финансовой стабильности сельхозпредприятия. Поэтому страховать риски лучше постоянно, инструмент сельхозстрахования не должен носить разовый или периодический характер. Сельское хозяйство Пермского края в значительной мере подвержено влиянию погодных факторов, поэтому устойчивость хозяйства во многом зависит от капризов погоды. В первую очередь мы рекомендуем аграриям страховые программы, связанные со страхованием урожая и животных с господдержкой, которые позволяют сельхозпроизводителям сэкономить до 50% собственных средств, что дает возможность финансовой выгоды», – подчеркнула Людмила Федорова.

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АО «Страховая компания «РСХБ-Страхование»