Гуманитариям ищут определение

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин заявил, что город планирует стать единственным российским гуманитарным наукоградом. Хотя федеральное законодательство в основном рассчитано на научные центры технической направленности, в Тюменской области разрабатывают закон, регулирующий особый статус для проектов гуманитарных исследований. В рамках форума «Города России» ученые из разных регионов обсудили, почему в России нет гуманитарных наукоградов, можно ли создать такой проект и какие критерии и метрики ему подойдут.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сессия «Особый статус: наукограды. Приоритеты, инновации, перспективы» на форуме «Города России» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сессия «Особый статус: наукограды. Приоритеты, инновации, перспективы» на форуме «Города России» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Модератором сессии «Особый статус: наукограды. Приоритеты, инновации, перспективы» на форуме «Города России» в Екатеринбурге выступил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. По его словам, в планах у города стать единственным в России гуманитарным наукоградом: с 2005 года этот статус имел Петергоф, где активно ведутся исследования гуманитарной направленности, но с 2012 года он не является наукоградом.

Господин Ряшин пояснил, что проект является «правовым экспериментом», который потом можно будет распространить и на другие города.

Договор о научном сотрудничестве подписали уже 20 организаций города, в том числе образовательные организации и музеи.

Профессор департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Владимир Таболин высказался о том, что российские города далеко не обязательно должны быть промышленными центрами, а могут иметь разную направленность. Так, обретение статуса наукограда, по его оценке, — одна из перспектив развития малых городов, которая способна помочь в решении их проблем. Господин Таболин отметил, что выстраивать стратегию развития города можно с помощью научных исследований, в том числе гуманитарных.

Владимир Таболин пояснил, что при формировании гуманитарного наукограда в первую очередь встают вопросы о критериях, по которым можно будет определить такой город, его правовом статусе, методике измерения его результативности. Пока такого механизма не существует, хотя он не противоречит федеральному законодательству о наукоградах, а разрабатывать более узкое законодательство можно на уровне субъектов. По словам господина Таболина, на статус гуманитарного наукограда мог бы претендовать Тобольск (Тюменская область), но из-за отсутствия опыта создания таких городов, его потенциал, который мог быть направлен на научную работу, сейчас уходит в развитие туристической сферы — например, многие студенты подрабатывают экскурсоводами.

Профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного юридического университета Светлана Нарутто начала выступление с того, что технические и гуманитарные науки разделены в сознании людей, а наукограды в России, как правило, являются советским наследием.

По ее словам, концепция гуманитарного наукограда не противоречит требованиям, которые предъявляются к наукоградам на федеральном уровне.

Например, им необходимо иметь стратегию развития, проводить мероприятия по ее осуществлению, реализовывать инновационные проекты, иметь научно-производственный комплекс, в который, в случае гуманитарной направленности, могут войти не предприятия, а библиотеки, музеи и театры. Госпожа Нарутто отметила, что результаты научной деятельности не обязательно должны иметь материальную форму. В частности, гуманитарная кафедра управления может выпускать кадры, которые затем будут работать в городской администрации.

Профессор кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета имени Яковлева Олег Кожевников заявил, что скептически относится к идее создания гуманитарного научного центра в России. Он отметил, что развитие муниципалитетов не учтено в федеральных документах стратегического научного планирования, а статусом наукограда муниципалитет наделяют именно федеральные органы.

Господин Кожевников предложил «не зацикливаться» на статусе наукограда, а создавать, например, гуманитарный кластер, необязательно ограниченный территорией муниципалитета.

В завершение обсуждения высказался руководитель Центра юридического бизнеса и экспертизы Богдан Збарацкий, который участвует в создании закона Тюменской области о наукоградах. Он сообщил, что наукоград регионального уровня можно рассматривать как научный проект субъекта РФ, поскольку реализация проектов относится к региональным полномочиям. При этом понятие кластера тоже задействовано в законодательстве и не в полной мере подходит под задачи гуманитарного наукограда, поэтому в правовом акте будут использовать понятие наукограда, но регионального уровня. Одной из основных сложностей в разработке закона стало определение критериев такого города. Разработчики проекта планируют переориентировать федеральные требования под гуманитарную сферу и добавить дополнительные критерии, например, внедренные результаты гуманитарных исследований или наличие гуманитарных сообществ.

Создатели закона определят, на какой срок необходимо присваивать статус наукограда, что считать результатом его научной деятельности, что будет выделять субъект такому городу и какие дисциплины можно относить к гуманитарным.

«Здесь и в науке единения нет, а нам нужно как-то уместить это в закон»,— отметил господин Збарацкий.

Еще одной сложностью стал вопрос о том, какие организации стоит отнести к гуманитарному кластеру: входят ли в него музеи, оздоровительные центры, культурные центры.

«Мне нравятся такие встречи, потому что у науки сложные отношения с политикой. Вроде уже все поняли и решили, и тут появляется наука и говорит, что не все так просто»,— завершил обсуждение Максим Ряшин. Он поблагодарил спикеров и пригласил к сотрудничеству в создании гуманитарного наукограда в Ханты-Мансийске.

Анна Капустина