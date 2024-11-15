В Курганской области назначили зампредседателя арбитражного суда

В Курганской области зампредседателя арбитражного суда на шестилетний срок назначена Юлия Лунева. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает объединенная пресс-служба областной судебной системы в официальном telegram-канале.

Ранее госпожа Лунева была председателем судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, в арбитражном суде.

Также судьей арбитражного суда назначена Евгения Качаева, Курганского областного — Татьяна Буторина.

Виталина Ярховска