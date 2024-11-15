Более 80% жилья в Башкирии в январе—октябре введено населением

Ввод жилья в Башкирии за десять месяцев составил 2,5 млн кв. м, следует из опубликованных Росстатом данных. В годовом выражении показатель уменьшился на 2,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Большая часть жилья была построено населением — 2 млн кв. м, или около 80,2%.

В октябре введено 275,4 тыс. кв. м, 200,1 тыс. кв. м из которых построено населением. По сравнению с октябрем 2023 года было введено на 21,1% больше жилплощади. Ввод жилья населением в октябре за год вырос в 2,3 раза.

Среди регионов ПФО Башкирия занимает второе место по вводу жилья. Больше всего квадратных метров за 10 месяцев построено в Татарстане — 3 млн кв. м, меньше всего — в Мордовии (251 кв. м).

Наталья Балыкова