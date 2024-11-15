Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Под Челябинском построят российско-иранский завод по сжижению природного газа

На международном форуме «МТК „Север-Юг“» подписали меморандум о строительстве первого в стране российско-иранского малотоннажного завода по сжижению природного газа (СПГ). Предприятие расположится в Челябинской области, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента, исполнительного директора Российского газового общества Николая Исакова.

Договор подписали компании North-South Corridor Development Group и ООО «КриоГаз-Челябинск», Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» и Каспийский международный интеграционный клуб «Север-Юг».

«Это первый такой проект с Ираном. Это проект, который предусматривает производство малотоннажного СПГ, примерно пять тонн час», — отметил Николай Исаков.

По предварительным данным, завод должен быть введен в эксплуатацию в 2026 году. На строительство предприятия направят не менее 1,2 млрд руб., инвестором выступает иранская сторона.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...