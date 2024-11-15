Под Челябинском построят российско-иранский завод по сжижению природного газа

На международном форуме «МТК „Север-Юг“» подписали меморандум о строительстве первого в стране российско-иранского малотоннажного завода по сжижению природного газа (СПГ). Предприятие расположится в Челябинской области, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента, исполнительного директора Российского газового общества Николая Исакова.

Договор подписали компании North-South Corridor Development Group и ООО «КриоГаз-Челябинск», Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» и Каспийский международный интеграционный клуб «Север-Юг».

«Это первый такой проект с Ираном. Это проект, который предусматривает производство малотоннажного СПГ, примерно пять тонн час», — отметил Николай Исаков.

По предварительным данным, завод должен быть введен в эксплуатацию в 2026 году. На строительство предприятия направят не менее 1,2 млрд руб., инвестором выступает иранская сторона.

Виталина Ярховска