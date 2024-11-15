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Коммерсантъ FM
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Попавшую на мелководье на Камчатке косатку спасли

Косатку, которую выбросило на мель в Соболевском районе Камчатского края, спасли, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. Животное с помощью аппарели и грузовика перевезли в устье ближайшей реки, где косатка смогла самостоятельно уйти на глубину в море.

«Косатка в море! Низкий поклон волонтерам, спасателям и всем жителям Соболевского района. Спасибо»,— написал господин Лебедев на странице в соцсети «ВКонтакте».

Самку косатки, попавшую на мелководье у села Устьевое, местные жители нашли вчера, 14 ноября. С помощью мехлопаты животное перенесли в воду. Но во время прилива животное не стало далеко уплывать в море. Сотрудники МЧС и волонтеры поливали косатку водой, чтобы предотвратить обезвоживание ее кожи.

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